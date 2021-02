Anklage: Ville røve lokalt værdihåndteringsfirma

Sådan fungerer en nævningesag

I Danmark er 12.000 borgere med til at dømme i straffesager, der kan give frihedsstraf. De kaldes lægdommere og består af domsmænd eller nævninge.



En lægdommer skal ikke have særlige juridiske kvalifikationer men være med til at afgøre sagen med åbent sind og en kritisk holdning til det, der præsenteres i retten.



Som borger kan man ansøge sin kommune om at blive lægdommer. Kommunerne udvælger og indstiller kandidater til domstolene, som endeligt udvælger lægdommere, så de afspejler befolkningens sammensætning.



Under en retssag må nævninge kun have kontakt med sagens juridiske dommere i retslokalet. Uden for retslokalet må nævninge ikke tale med andre om sagen, før dommen er afsagt.



Hver dommer og hver nævning har én stemme. Først afgiver nævningene deres stemme, dernæst dommerne og til sidst retsformanden, som er den ledende dommer.



Hvert år gennemfører anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi omkring 10 nævningesager.