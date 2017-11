Der er mange mennesker i gang for at sikre, at en valgdag fungerer. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Anette har ansvaret for det store maskineri, der styrer valget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anette har ansvaret for det store maskineri, der styrer valget

Taastrup - 21. november 2017 kl. 14:16 Af AF Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når en valgdag løber af stablen, er det rigtig mange mennesker, der er med til, at dagen lykkes.

Tidligt om morgenen, allerede fra klokken lidt over 04.00, kører tre lastbiler af sted med stemmesedler, der skal ud på de 13 valgsteder i Høje-Taastrup Kommune, mens de første valgtilforordnede møder ind klokken 05.15 for at gøre klar til valgdagen.

Den elektroniske valgliste skal op at køre, og der skal sørges for, at alt er parat på det enkelt valgsted, inden de første vælgere kommer klokken 08.00 for at sætte deres kryds.

Det fortæller Anette Vorm, der er chefjurist og leder af den juridiske enhed i Høje-Taastrup Kommune. Hun er også med i kommunens valgstyregruppe, og så har hun det overordnede juridiske ansvar for, at valget bliver gennemført korrekt.

»Der er rigtig mange mennesker i gang for at få det til at lykkes og gøre klar på de 13 valgsteder. I år er det endda en time tidligere, fordi det er første gang, at valgstederne er åbne fra klokken 08.00 i stedet for klokken 09.00,« siger Anette Vorm.

Valgstyregruppen i Høje-Taastrup Kommune består af en række mennesker, der står for det praktiske omkring valget. Båd før, under og efter.

På selve valgdagen, er det blandt andet medlemmer af valgstyregruppen, der sørger for, at der bliver bragt mad ud til de valgtilforordnede på valgstederne, og at driftsbyen kan køre ud og yde assistance, hvis der for eksempel mangler noget på valgstedet.

»Alt omkring valget foregår efter lovgivningen, der er meget tydelig. Alle ved, hvad de skal gøre på en valgdag, og der er faste procedurer. På de enkelte valgsteder er det ofte politikere, der er tilforordnede, og så er der fyldt op med en række frivillige, der hjælper til. Det er ofte erfarne folk, der ved, hvordan man sørger for, at afviklingen af valget går, som det skal,« siger Anette Vorm.

Hun nævner, at der på de enkelte valgsteder blandt andet er et antal valgstyrere, en formand for valgstyrerne, en valgsekretær, en stedfortræder for valgsekretæren og alle de valgtilforordnede.

»Så det er et stort maskineri, der bliver sat på opgave sådan en dag. Udover dem på valgstederne, sidder der personer fra borgerservice stand by på rådhuset, ligesom driftsbyen er klar. Deres opgaver kan for eksempel være at køre ud med tæpper, hvis der er koldt på valgstederne,« siger Anette Vorm, der selv får en travl og hektisk valgdag.

»Jeg og en medarbejder kører rundt til alle valgsteder i løbet af dagen og tjekker, at alt er, som det skal være. Jeg tjekker for eksempel, at flagene er hejst, der hvor det er muligt, for det er jo en festdag. Derudover er jeg til rådighed for valgstyrerne de enkelte steder, som kan spørge mig, hvis der er noget, de er i tvivl om.«

Der er dog ikke meget, der normalt går galt til sådan et valg, fordi reglerne og lovgivningen er så tydelig omkring, hvordan det skal foregå.

»Det kan dog ske, at der går noget galt med den digitale valgliste, og at man så skal bruge papirlisten. Vælgerne vil dog ikke mærke den store forskel, udover at det vil tage lidt længere tid at afgive sin stemme, fordi alt så skal gøres manuelt. Men alle ved præcis, hvad de skal gøre, hvis der sker sådan noget,« siger Anette Vorm og peger på en anden ting, der tidligere har givet lidt udfordringer.

»Stemmesedlerne til regionsvalget er meget lange, og samtidig er de på gult papir. Derfor har det tidligere været svært at finde krydserne, og så kan det tage lang tid at tælle stemmer. I år prøver vi med røde blyanter, så det forhåbentlig bliver nemmere at se krydserne,« siger hun.

Anette Vorm har været ansat i Høje-Taastrup Kommune siden 1998 og har næsten været juridisk ansvarlig for samtlige valg siden. Selvom hun har prøvet det mange gange før, bliver det ikke kedeligt for hende.

»Jeg ser frem til dagen. Her vi alle med til at sikre, at demokratiet fungerer. Her ser vi, hvor vigtigt det er, at vi har et demokrati, og man bliver glad, når man ser, at det virker i Danmark, især når man kigger på andre lande, der ikke har demokrati på samme måde,« siger Anette Vorm.