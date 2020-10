Anerkendt kunstner udstiller i Foyer'en

Høje-Taastrup: Selvom Covid-19 situationen har lagt betydelige begrænsninger på foreningslivet, har det for Kunstforeningen Foyer'en været muligt efter sommerferien at genåbne med kunstudstillinger i Taastrup Idræts Haller.

Bente Lyhne er fuldtidskunstner og har atelier i landsbyen Ginnerup ved Kolind Sund. Her bor hun i et gammelt missionshus, og med naturen som nærmeste nabo og som fascineret inspirationskilde.

Mange af Bente Lyhnes værker er kreeret med pigmenter fra indsamlede jord- og mineralprøver, for derigennem at signalere, at vi har en bevidsthed, hukommelse og erindring om, hvad det er for stof, vi selv er gjort af.