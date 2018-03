Se billedserie Anders Andersen, direktør og ejer af Anders Andersen Rengøring. Foto: Carsten Bundgaard

Send til din ven. X Artiklen: Anders Andersens erhvervseventyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anders Andersens erhvervseventyr

Taastrup - 28. marts 2018 kl. 10:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anders Andersens Rengøring har 50 års jubilæum og det er fortsat stifter, ejer og direktør Anders Andersen, der leder virksomheden i hverdagen, der har hovedkontor i Taastrup.

Der vil være en åben reception i anledning af jubilæet torsdag den 5. april fra klokken 14.00 - 16.00 på adressen: 'Orangeriet' (Glostrup Park Hotel) Glostrup Hule 3.

Torsdag den 5. april 2018 er det præcis 50 år siden, at Anders Andersens som 17-årig startede som selvstændig vinduespudser. Nu, 50 år senere, beskæftiger virksomheden Anders Andersen Rengøring næsten 1000 medarbejdere. Stadig med grundlæggeren ved roret.

I påsken for halvtreds år siden fik Anders Andersen sin første opgave med at pudse vinduerne på skolen, hvor han gik i realen. Et job han udførte så godt, at endnu en skole hurtigt

sendte bud efter den unge midtsjællandske knægt, som hurtigt fik et godt ry for at levere kvalitet. Her blev pudset i bund og ingen vinduer sprunget over. Så da realeksamen nogle

måneder senere var i hus, begyndte Anders Andersen for alvor at se sig om efter flere kunder.

Lige siden har den ihærdige vinduespudser været selvstændig, og har i årenes løb udviklet Anders Andersen Rengøring til langt mere end et spørgsmål om skinnende glas. I dag er

virksomheden en af de store aktører på markedet for rengøring, vinduespudsning og ejendomsservice med cirka 990 ansatte.

Selvom den første tjans som selvstændig var på Borup Skole i 1968, så havde unge Anders allerede året før haft job med vinduespolering i København. Han husker tydeligt den dag, han så annoncen i det lokale dagblad, hvor en vinduespudser søgte en medhjælper.

Købte Audi kontant

- Solen skinnede, da jeg gik op ad grusvejen på mine forældres landbrugsejendom, hvor jeg boede. Jeg var gået ned for at hente avisen og så på vejen tilbage annoncen. Det var som at vinde i lotteriet. Det trak virkelig i mig at få det job.

Senere fik Anders at vide at fire andre havde søgt jobbet, og flere havde været til samtale før ham. De fire første havde kun spurgt, hvad de fik i løn. Anders havde været mere optaget af, om han kunne komme til at gøre nytte med et rigtigt job.

- Jeg satte allerede fra begyndelsen en ære i at gøre arbejdet godt, fortæller Anders Andersen.

Men han kom også hurtigt til at tænke på, at det var underligt, at der kun var et hundrede kroner til ham selv for en opgave, mens mesteren fik 1.400. Det var inspirationen til, at han blev selvstændig.

De første par år gik så godt, at han allerede i 1969 kunne købe en sprintny Audi 72L til 29.000 kroner kontant.

Langvarige relationer

En af de første rigtigt store opgaver fik han i hovedstadsområdet på en ejendom, hvor der skulle pudses 800 vinduer. Ejendomsinspektøren fik et godt øje til Anders og spurgte om

han også kunne rengøre persienner.

- Det vidste jeg jo ikke, for jeg havde ikke prøvet det før. Men jeg sagde, at jeg jo kunne tage nogle stykker, og så kunne de vurdere, om det var tilfredsstillende. Hurtigt havde jeg så en opgave mere med at rengøre 400 persienner.

Kunden var GEA Niro på Gladsaxevej. Den 19. marts i år har Anders Andersen Rengøring været beskæftiget på adressen i 48 år.

- Jeg sætter en ære i, at vi gør tingene så godt, at vi kan beholde kunderne i mange år. Og heldigvis er der kunder, der kan se betydningen af et langvarigt samarbejde, hvor det ikke kun handler om lavere pris, men også om kvalitet og ordentlighed, siger Anders Andersen.

21 år og 21 ansatte

Den unge mand slog hurtigt igennem i hovedstadsområdet. Da han var 21 år havde han 21 ansatte, og flere opgaver og ansatte kom hele tiden til.

- Drivkraften for mig har ikke været at tjene penge. Det har været at levere service og god kvalitet. Derfor har vi også ofte gjort en ekstra indsats for kunderne. Det er ikke altid noget,

vi har fået betaling for. Men det har lønnet sig på den lange bane, hvor vi har fastholdt kunderne og hele tiden har fået nye til, fordi rygtet har spredt sig.

Som ung iværksætter satte Anders Andersen sig et mål. Han skulle kunne sætte 500 kroner i banken hver uge, hvilket trods alt var en pæn sum for 50 år siden. Samtidig skulle han holde sig selv til ilden ved at afgive fem tilbud til nye virksomheder hver uge.

Medarbejdere er nøglen til succes

En stor del af succesen tilskriver Anders Andersen selv, at han har en stor lyst til at arbejde sammen med andre og elsker at danne et hold.

- Min force er, at jeg er god til at skabe et team og få medarbejderne til at bidrage med løsninger, siger Anders Andersen, der stadig står i spidsen for virksomheden som breder sig over flere matrikler på hovedkontoret i Taastrup. Han opholder sig ikke meget i det spartanske direktørkontor, men er konstant på benene for at tale med medarbejdere og lufte nye ideer. Et af hans vigtige styringsredskaber er en daglig rapport med tal på bl.a. omsætning, kvalitet, sygefravær og den samlede anciennitet i virksomheden.

- Jeg nåede selv at være lønmodtager i kort tiden inden jeg blev selvstændig, så jeg ved, at man skal behandle sine ansatte ordentligt, hvis de skal repræsentere virksomheden og levere kvalitet. Sygefraværet og den samlede anciennitet er et godt udtryk for, om medarbejderne trives, siger Anders Andersen.

Samtidig går han op i den kvalitet virksomheden leverer.

- Heldigvis når vi som regel selv at fange, hvis den halter med rengøringskvaliteten hos en af vores kunder. Så retter vi det op, og det skal ske med det samme. Vi vil ikke vente til kunden henvender sig, lyder det fra Anders Andersen.

Nye tiltag gav vækst

- I 1970 havde jeg 56 vinduespudsere ansat og vi fik mange nye opgaver. Det gik naturligvis ud over mange andre poleringsvirksomheder, der mistede kunder, fortæller Anders Andersen og tænker tilbage:

- Men jeg kørte blot efter vores værdier om kvalitet og ordentlighed, og lod de andre kæmpe om at trykke priserne. Jeg har aldrig været interesseret i opgaver, hvor det kun er prisen, der har betydning.

Omkring 1980 knyttede Anders Andersen nye specialer som rengøring og ejedomsservice til virksomheden, og det betød en stor udvidelse af forretningen, som i dag er landsdækkende med filialer i Vejle og Lystrup ved Aarhus. Omsætningen har rundet 350 millioner kroner.