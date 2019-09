Anita Wichmann, der er projektkoordinator, hjælper folk fra Taastrupgaard i arbejde med projektet Trappen. Kvinderne, som medvirker i artiklen, ønsker at være anonyme. PR-foto

Anderledes jobcenter fjerner udfordringer der står i vejen for at komme i job

24. september 2019

Usikkerhed, manglende danskkundskaber og helbredsproblemer er nogle af de ting, der kan gøre det svært at komme i job, lyder det fra Marjan Ganjjou, der er projektmedarbejder i det fremskudte jobcenter »Trappen«.

Jobcenteret ligger på helhedsplanens kontor midt i Taastrupgaard på Taastrupgårdsvej 139, hvor borgere kan møde op til en snak uden at have bestilt tid i forvejen.

Trappen tilbyder både individuelle samtaler og gruppeforløb, hvor borgerne kan møde andre jobsøgende og vende stort og småt. Mere end 60 kvinder og mænd har deltaget i forløbene, og når de fortæller om dem til venner og familie, møder nye deltagere frivilligt op.

Markant fald i ledigheden Trappen blev etableret i et samarbejde mellem helhedsplanen i Taastrupgaard og Høje-Taastrup Jobcenter i april 2017. Formålet var at nedbringe ledigheden blandt områdets beboere.

- Projektmedarbejderne har ikke myndighedsbeføjelser, og vi har forsøgt at skabe en indsats, hvor borgerne føler sig trygge og på hjemmebane, og hvor vi kan skabe en mere personlig kontakt, fortæller Michael Wittendorff, afdelingsleder i Høje-Taastrup Jobcenter.

Katrine Winther, der er leder af helhedsplanen i Taastrupgaard, fortæller, at projektet passer godt ind i det boligsociale arbejde, der har fokus på boligområdets ressourcer:

- Vi er tæt på borgerne og ser dagligt, hvor mange der gerne vil bidrage med det, de kan. Og det er vigtigt at sætte de ressourcer i spil både for den enkelte og for lokalområdet, siger hun.

Mona kom i uddannelse 35-årige Mona, der oprindeligt er fra Somalia, har været hjemmegående og alenemor til fire børn i en årrække. Hun er sprudlende og har en god energi. Men da hun begyndte i et forløb hos Trappen, havde hun svært ved at se, hvordan hun skulle få et job. Både fordi hun er ordblind, og fordi hun af og til lider af svær migræne.



Siden 2017 og Trappens start er ledigheden i Taastrupgaard faldet med 25 procent. Ledigheden faldt i samme periode otte procent i hele kommunen.

- Det er et meget tilfredsstillende resultat. Lavere ledighed er først og fremmest en gevinst for den enkelte, men også for kommunen som følge af øgede skatteindtægter, lyder det fra Michael Wittendorff.

Taler om andet end jobsøgning Personlige og coachende samtaler er en del af Trappens hverdag. I gruppeforløbene er samtaleemnerne blandt andet drømme for fremtiden, bekymringer i forhold til at skulle ud på arbejdsmarkedet og kost- og motionsvaner. De taler også om alternative veje til jobmarkedet, eksempelvis via praktik, løntilskud eller fleksjob, og om ret og pligt i det offentlige system. Nogle borgere er kun i et kort forløb hos Trappen, inden de er videre i job eller uddannelse. Andre er der i længere forløb.

- Der er nogen, der ikke kender til den hjælp, de kan få i det offentlige system. Eller hvad systemet forventer af dem. Bl.a. fordi de ikke forstår lovgivningen. Og det gør deres omgangskreds måske heller ikke, siger Marjan Ganjjou.

Trappens tilbud er åbent for alle over 18 år, og projektmedarbejderne opsøger aktivt ledige borgere, f.eks. ved at ringe til dem eller via medarbejdernes netværk i Taastrupgaard. Hos Trappen hjælper projektmedarbejderne med at finde ledige stillinger og skrive ansøgninger. Og hvis der er brug for det, støtter de også borgere, der har andre udfordringer i forhold til at komme i job.

- Man ved fra sig selv, at har man eksempelvis helbredsmæssige eller psykiske problemer, problemer i familien eller en manglende tro på, at man har noget at bidrage med, så kan det være svært at finde overskud til jobsøgningen, siger Anita Wichmann, der er projektkoordinator, og fortsætter:

- Derfor er det vigtigt for os, at vi har god tid til at lære hinanden at kende og til at finde frem til den enkeltes muligheder og kompetencer.

Fatma kom i praktik Fatma er 32 år, gift og har to børn. Hendes forældre er fra Tyrkiet, og hun er født og opvokset i Danmark. Siden hun var barn, har hun haft en hjertesygdom, der gør, at hun ikke må anstrenge sig fysisk. Hun lider også af vandallergi.



