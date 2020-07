Se billedserie Her lå astronomen Ole Rømers landobservatorium. Han var på mange måder et nytænkende menneske, der opfandt en moderne måleenhed »milen«. Også som astronom er han verdenskendt for i al fald én opdagelse. Man kan lære mere om Ole Rømer på Kroppedal Museum, som ligger tæt på landobservatoriet. Foto: Else Trier

Anden del: På jagt efter observatorium og vikinger

Taastrup - 02. juli 2020 kl. 18:35 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nord for stationsbyen Taastrup og øst for Sengeløse ligger en af kommunens hyggelige landsbyer med stråtækte bygninger omgivet af marker. Det er Vridsløsemagle.

Til historiker Else Triers fotoskattejagt for børn udgør Vridsløsemagle og området omkring Kroppedal Museum anden del af jagten, og Else Trier anbefaler at medtage en cykel for at komme rundt til alle seværdighederne.

Området er præget af gravhøje, der vidner om, at der har været mennesker her langt tilbage i tiden. Her spiller nærheden til Store Vejleå også ind.

Bygninger og vejnavne henviser til byens historie, som man kan opleve, når man på egen hånd er ude på fotoskattejagten.

Rømers indflydelse Med til landsbyens historie hører astronomen Ole Rømer, der var svigersøn til Bartholin-familien, der ejede landstedet Pilenborg i Vridsløsemagle. Uden for selve Vridsløsemagle byggede Ole Rømer sit landobservatorium i 1704. Eftertiden viskede sporene af observatoriet ud, og trods flere forsøg var det først i 1978, at observatoriet blev genopdaget. Det skete, fordi læreren Claus Thykier tog en lokal ældre kvindes beretning for pålydende, og derigennem regnede den nøjagtige placering ud. Året efter blev Ole Rømer Museet etableret på gården Kroppedal, og Thykier var dets første museumsleder. I 2002 blev museet lagt sammen med Antikvarisk Enhed under Københavns Amt og har siden heddet Kroppedal Museum.

I nærheden tæt på grænsen til Albertslund kan man også runde Vikingebro, ligesom man i øjeblikket kan lære mere om vikingernes liv i Kroppedals udstilling »Hver dag er en kamp«. Og vil man nyde området som overnattende gæst, er der også et shelter i nærheden.

Begejstret barnebarn Else Trier har været ude i alle landsbyerne med sine børnebørn, og Vridsløsemagle-turen var barnebarnet Vilfreds favorittur - blandt andet grundet cykelturen til landobservatoriet.

- Det var den mest forjættende cykeltur gennem skoven og hen til landobservatoriet og statuen af Ole Rømer, lyder det fra en begejstret Else Trier.

- Vilfred syntes simpelthen det var så spændende at besøge landobservatoriet. Vi gik rundt i ruinen og talte om, hvor lidt plads der var, beretter Else Trier om turen.

- Mens vi var ved landobservatoriet, spurgte Vilfred med sin børnelogik: Hvorfor er der ikke en statue af Claus Thykier?, fortæller Else Trier.

- Det, Vilfred hæftede sig ved, er hele historien om Ole Rømer, som var banebrydende i sit arbejde, fortsætter hun.

Opdagede selv noget nyt På turen med barnebarnet opdagede Else Trier noget, hun ikke havde set ved selvsyn før. Nemlig Vikingebro, som er Danmarks længste vikingebro, der blev opført mellem 2017 og 2019 tværs over Store Vejleådalen. Broen er en rekonstruktion af en anden bro ved Vejle bygget af den danske konge Harald Blåtand i omkring år 980.

Faktisk er der både på Kroppedal Museum og ved området omkring Vikingebro rige muligheder for at lære mere om vikingetiden. I området finder man også stolper efter en bygning fra vikingetiden.

- Det, der kom bag på mig, er, at der i området er en virkelig spændende fortælling om vikingetiden. Der er et par afdækkede vikingehuse syd for Kroppedal og så har man for få år siden bygget Danmarks længste Vikingebro ved at studere Ravning bro og rekonstruere den. Dét er ret interessant, for man har blandt andet brugt datidens værktøj.

- Denne her Vridsløsemagletur er bare noget for børn. Vilfred synes også det var sjovt at gå rundt i vikingehuset og tale om, hvordan man boede før, og det var sjovt at gå på Vikingebro og se, hvordan man byggede broer i vikingetiden, siger Else Trier.

