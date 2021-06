- Jeg har altid taget den højre strømpe og støvle på først. Jeg kan slet ikke huske at have spillet en kamp uden, og det kommer jeg helt sikkert heller aldrig til, siger Theresa Eslund, fodboldspiller fra Brøndby IF. Nu kan du være med i konkurrencen om det vildeste ritual. PR-foto

Altid højre sko på først: Hvad er dit vildeste ritual?

Taastrup - 05. juni 2021 kl. 11:31 Kontakt redaktionen

Stamplads på tribunen, halstørklædet, der aldrig må vaskes, samme sang på playlisten eller højre støvle på først.

Ritualer kan virke småskøre, men faktisk er der tale om meningsgivende handlinger.

Hos både fans og spillere er ritualet troen på, at en simpel handling kan påvirke resultatet af en kamp.

En ny undersøgelse foretaget af Norstat for Sportmaster viser, at hver femte dansker mellem 18-39 år bruger ritualer.

- Ritualer er en vigtig del også i sportens verden. Et ritual før en kamp er med til at give ro, fokus og tro på tingene - uanset om du er fan eller sportsudøver. Ritualet skal altid være det samme. Det skal være 100 procent genkendeligt og kan faktisk være hvad som helst, siger mentaltræner og performance-coach, Kenneth Dreyer fra mentalform.

Alt for holdet

Nogle ritualer er synlige, andre foregår udelukkende på de indre linjer.

For 34-årige Theresa Eslund fra Brøndby IF, der har spillet mere end 130 landsholdskampe, har ritualer altid været en del af sporten, selv om det ikke er noget, man taler om i omklædningsrummet:

- For mig er ritualer 100 procent en psykisk tanke. Man ved godt, det er tosset, og de fleste har dem, men man taler ikke om det, fortæller den rutinerede forsvarsspiller, der oplever, at nye ritualer opstår efter et ekstra godt resultat eller præstation:

- Mine ritualer opstår altid på kampdage. Jeg har en tendens til at lade mine handlinger blive til et fast ritual, hvis holdet har spillet godt. Så tør jeg ikke slippe handlingen igen. Så holder jeg fast i den handling og får på den måde skabt et nyt fodboldritual, siger Theresa Eslund.

Ét ritual har dog været det samme så længe, hun kan huske.

- Jeg har altid taget den højre strømpe og støvle på først. Jeg kan slet ikke huske at have spillet en kamp uden, og det kommer jeg helt sikkert heller aldrig til, siger Theresa Eslund, der mindes, at ritualet med den højre støvle stammer helt tilbage fra ungdomsårene i Hvidovre IF.

Har du byens vildeste fodboldritual?

Sportmaster i Høje Taastrup inviterer fodboldspillere og fans til at dele de vildeste, sjoveste, sødeste og mest rørende fodboldritualer - fra tribunen, sofaen og grønsværen.

Alle indkomne ritualer vurderes af et kyndigt dommerpanel bestående af Theresa Eslund, Razak Pimpong, Rajko Lekic, butikschef Michael Kaarde fra Sportmaster i City 2 samt administrerende direktør for Sportmaster, Andreas Holm, der selv er en passioneret fodboldfan.

Hos Sportmaster i City 2 håber butikschef Michael Kaarde på stor deltagelse fra Vestegnens mange fodboldfans og spillere:

- Ritualer betyder meget for både spillere og fans. Sportsligt er det et spændende og sjovt emne, og jeg håber da, det bliver en fan eller spiller her fra byen, der har et fodboldritual, der kan imponere dommerpanelet, siger Michael Kaarde.

