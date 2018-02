Den første positive historie som man kan læse på Alternativets hjemmeside - handler om den lokale organisation: Hjælp til Udsatte. Billedet er fra julefrokosten for udsatte, som HTU stod bag. Foto: Robert Frøslev

Alternativet vil lægge vægt på positive historier

Taastrup - 03. februar 2018 kl. 18:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi vil lægge vægt på at beskrive de positive historier fra Høje-Taastrup.

Sådan lyder meldingen fra David Elbek, der er webredaktør på Alternativets nye hjemmeside www.hojetaastrup-alternativet.dk

- Vi kom ikke i byrådet, men vi har jo også et andet ben - nemlig, at vi også opfatter os som en bevægelse, der gerne - uden for byrådssalen - vil styrke vores værdier igennem et lokalt engagement. Det er det, vi nu gør ved at pege på alle de gode mennesker, der gør noget aktivt - og som vi gerne vil bakke op. Det er de færreste, der er medlem af Alternativet, men det gør ikke noget, siger David Elbek og fortsætter:

- Vi bestræber os på hver uge at kunne levere en Positiv Historie, der har afsæt i lokalsamfundet. Den første er fortællingen om HTU (Hjælp til udsatte), der gør et stille, men enestående arbejde for mennesker der er klemt af kontanthjælpssystemet. En forening, der desværre kæmper en kamp for at overleve, og som derfor mangler frivillige, siger web-redaktøren.

Initiativtagerne til formidlingen af de positive historier er meget modtagelige for at modtage hints vedrørende mennesker og organisationer, der gør noget godt, som rækker ud over dem selv.

Man skal i så fald skrive til hoeje.taastrup@alternativet.dk