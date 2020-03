Alternativet i Høje-Taastrup bakker op om Josephine Fock

Selvom de gerne vil i byrådet lægger de dog vægt på at de er en græsrodsorganisation, der har et stærkt fokus på at ville støtte alle borgerdrevne initiativer der har til formål at styrke miljøet og den sociale sammenhængskraft. Blandt andet fortæller de om »Positive Historier fra Høje-Taastrup« på deres hjemmeside www.hojetaastrup.alternativet.dk.