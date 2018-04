Erhvervslivet trives i Høje-Taastrup Kommune, viser ny liste, som igen placerer kommunen som en af de mest erhvervsvenlige. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Alternativ erhvervsliste: Høje-Taastrup er stadig i front

Taastrup - 25. april 2018 kl. 06:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Stina Felby Egerup

Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så er Høje-Taastrup en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Det må være konklusionen, efter centrum-venstre-tænketanken Cevea har budt ind med en alternativ måde at opgøre erhvervsvenlighed i forhold til de målinger, som Dansk Industri og Dansk Byggeri laver.

Her kommer Høje-Taastrup Kommune nemlig i mål som den fjerdemest erhvervsvenlige kommune, skriver DAGBLADET Roskilde.

Cevea har udvalgt fem objektive kriterier, som de bygger deres rangliste på: Antal privatansatte, produktiviteten, størrelsen af eksporten, antal ansatte i nystartede virksomheder og vækst i privat omsætning.

Og samlet set scorer Høje-Taastrup altså højt nok til en samlet fjerdeplads.

Kristian Wiese, der er direktør i Cevea, forklarer, at tænketanken har lavet listen, fordi de ikke mener, at tidligere lister giver et retvisende billede af erhvervsklimaet i kommunerne.

- Vi har simpelthen synes, det er dumt, primært at have lister som spørger virksomheder, hvor de synes, erhvervsservicen er god og så kigge på parametre som skat. Det har ikke givet et retvisende billede af erhvervsklimaet, idet kommuner med stor erhvervsaktivitet har ligget lavt på listerne. Vi mener, at det har en værdi at kigge på, hvor erhvervsaktiviteten rent faktisk ligger, forklarer Kristian Wiese til Dansk Kommuner.

På Dansk Industris liste over erhvervsvenlige kommuner lå Høje-Taastrup sidste år som nummer 5, mens kommunen var helt nede på en 73. plads på listen fra Dansk Byggeri.

Dansk Industri mener, at det stadig er vigtigt at se på, hvordan kommunerne klarer sig på et område som for eksempel sagsbehandling, der er et af parametrene, som DI måler på i deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

- Der er ikke nogen hemmelighed i, at væksten er stærk i og omkring de store byer. Det vi sætter fokus på, det er, hvad kommunerne selv kan gøre. Jeg mener stadig, at de kommuner, som gør alt, hvad de kan - dem som lægger sig i selen - de gør også en forskel lokalt, siger Kent Damsgaard til Jyllands-Posten.