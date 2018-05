Alletiders børneteater for de 6-12-årige

Der er mulighed for at sig en sjov og hyggelig eftermiddag, når Det Ripensiske Teaterselskab byder på underholdende teater d. 9. juni kl. 13-13.45 på Domhustorvet foran Taastrup Bibliotek.

Det Ripensiske Teaterselskab er tilbage med den skøre og morsomme forestilling 'To med det hele', der traditionen tro har en humoristisk vinkel på nogle af hverdagens eksistenser. Denne gang er der mulighed for at komme på besøg hos Vagn og Ejnar i verdens mindste pølsevogn. De to venner Vagn og Ejnar har igen ikke gjort pølsevognen klar til tiden. Ejnar var nemlig i byen i går. Og mens der ventes på, at pølserne bliver færdige, bliver der serveret historien om den store kannibalhøvding og mange andre sjove historier.

Børnene kan glæde sig til et morsomt drama i og omkring verdens mindste pølsevogn. Et drama, som rummer det hele: Gys, spænding, tårer og latter - og ikke mindst to lystløgnere, der nok skal få publikum op af stolene, når kannibalerne spiser suppe, der er tisset i, og når hunden puttes i fryseren for at ende som amerikansk hotdog.