Alle tiders værste plage

Pest eller kolera? I forhold til de små moderne epidemier, vi jævnligt er udsat for, var pesten en virkelig mandedræber. Blandt andet viser forskning, at den i midten af 1300-tallet slog op mod 40 procent ihjel i de ramte områder. Til sammenligning slog koleraen kun lidt over 3 procent ihjel i København under landets værste koleraepidemi i 1853.