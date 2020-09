Fløng-Hedehusene Fodbold er endnu en gang klar til at starte et kuld kommende stjerner op. PR-foto

Alle skal spille sammen uanset køn

Igen i år har Fløng-Hedehusene Fodbold kunnet starte op for 2016-årgangene.

Det nye årgang 2016-hold vil nemlig hverken blive defineret som et drengehold eller et pigehold. En undersøgelse fra DBU fra februar viser ifølge Fløng-Hedehusene Fodblold nemlig en skævvridning af ligestillingen og kønsbalancen i dansk fodbold. Denne skævvridning ønsker Fløng-Hedehusene Fodbold ikke at bidrage til.