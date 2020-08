Alle børn skal cykle igen i år

Det er stadig muligt for skolelærere at tilmelde deres klasse til årets »Alle Børn Cykler«-kampagne, der løber af stablen den 7.- 20. september.

Det er Dansk Cyklistforbund, der står for initiativet, der henvender sig til alle skoleelever fra 1-10. klasse. Formålet er, at styrke børns sundhed og trivsel gennem mere cykling i hverdage.

Ideen er i al sin enkelthed at inspirere og opmuntre børn og forældre til at transporten til og fra skole foregår på cykel. Over 100.000 elever fra skoler over hele landet deltager hvert år i kampagnen.