Albert er bidt af cross og motorer

Da 16-årige Albert Riishede, hans forældre og søster flyttede fra Vridsløsemagle til Hedehusene for omtrent to og et halvt år siden, var en særlig motorsportsgren en klar medvirkende faktor for at valget faldt på postnummer 2640. Albert Riishede dyrker nemlig motocross med udgangspunkt i Crossklubben i Hedeland, der hører under fritidsklubben Klub 5'eren.