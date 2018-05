Der mangler pladser til 22 elever i Høje-Taastrups gruppeordninger og specialtilbud til næste skoleår, og derfor har politikerne nikket ja til at bruge over 4,5 millioner kroner på at oprette de nødvendige pladser. Foto: Per Christensen

Akut mangel på pladser: Flere børn har brug for særlig hjælp

- Vi må sørge for, at det øgede behov bliver dækket ind. Inklussion skal kun gøres, hvis det giver mening, fordi vi ved, at det kan give nogle andre udfordringer, hvis vi forsøger at rumme børn med særlige behov inden for almenområdet, siger formand for institutions- og skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck (K), om baggrunden for, at politikerne har nikket ja til at bruge over 4,5 millioner kroner på at oprette de ekstra specialtilbud.