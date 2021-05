Aktivt boligmarked fortsætter lidt endnu: Godt tidspunkt at sælge på

Ifølge den lokale Nybolig-mægler er det et godt tidspunkt at sætte sin bolig til salg på nu.

Taastrup - 16. maj 2021

Hvis man er boligejer, vil man med stor sandsynlighed vide, at man sidder på et potentielt guldæg.

Nemlig sin bolig. Den historisk høje efterspørgsel på boliger det seneste år har skabt et lavt boligudbud og stigende boligpriser, som gør det ekstra attraktivt at sælge lige nu.

Det mener indehaver af Nybolig i Taastrup og Hedehusene, Kennie Simonsen, som oplever et udpræget sælgers marked.

- Det er klart, at vi som ejendomsmæglere er interesseret i at få flere boliger til salg, fordi vi desværre ikke kan hjælpe alle købere i øjeblikket, men vi synes også, at det er vigtigt at oplyse boligejere, der overvejer at sælge, at de nok ikke finder et bedre tidspunkt end lige nu, siger Kennie Simonsen.

Undersøgelser viser, at otte ud af ti flytter, fordi der sker en ændring af deres livssituation, men i nogle tilfælde kan der være langt fra ide til handling.

- Når man overvejer at sælge sin bolig, vil man typisk undersøge, om det er et godt tidspunkt på det lokale boligmarked. Plus der kan være andre forhold, som tager tid at få klarlagt. Men står man i den proces nu, vil vores anbefaling klart være at tage fat i den lokale mægler og få en snak om mulighederne, siger Kennie Simonsen.

Han forventer, at boligmarkedet vil fortsætte sit høje aktivitetsniveau et godt stykke tid endnu.

- Vi kan ikke vide, hvordan genåbningen kommer til at påvirke boligmarkedet. Men lige nu er der stadig godt gang i bolighandlerne, og det ser ikke ud til at stilne af lige foreløbig, men i løbet af sommeren, når vi måske kan rejse igen, er der en chance for, at tempoet kan falde til et niveau, som vi så før Corona, siger Kennie Simonsen.