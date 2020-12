Aktiviteter aflyses eller udskydes, men julen kan fortsat fejres i kirken

For at skabe trygge og forsvarlige rammer omkring julegudstjenesterne har alle kirker i Høje-Taastrup Kommune bedt om tilmelding til gudstjenesterne juleaften og nogle har også tilmelding til gudstjenester lillejuleaften eller juledag.

Det betyder, at menighedsrådene i Høje-Taastrup Kommune har været nødt til på ny at overveje igangværende aktiviteter.

Koncerter er blevet aflyst, ligesom aktiviteter for børn og ældre er blevet aflyst. Der gælder dog fortsat en undtagelse for forsamlingsforbuddet i Folkekirken og tilhørende lokaler eller lejede lokaler, som betyder, at man godt kan have gudstjenester, så længe man overholder de gældende kvadratmeterkrav.