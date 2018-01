Elever fra 8. klassetrin i Charlotteskolen brugte tidligere på året en uge til at skrive en særudgave af Agerposten, der kredsede om historier, der optager de unge.

Agerposten Teen: Skaber den nye Lego-skole problemer?

Af Amina Hedengran, Claes Petersen, Sascha Fog Andersen, Agerposten Teen, 8. klasse Charlotteskolen

Der skal bygges en ny skole i den nye bydel 'Nærheden', hvor børn skal lære at klare sig i fremtiden.

Men hvad siger lærerne og de små elever, der skal være der?

Amina, Claes og Sascha fra 8. klasse på Charlotteskolen har spurgt dem.

Forestil dig din skole som et Eksperimentarium. Du får lov til at pille ved alting. Lærerne er også i skole. Sådan bliver det helt nyt skolesystem. I stedet for en helt normal skole - er skolen et 'Læringshus' fyldt med Legoklodser, dimser og dutter.

Skolen samarbejder med Lego Education, så der kommer et helt nyt rum, hvor der vil være Lego overalt. Det ville give eleverne en anderledes læring ifølge Dyhr, Institutions- og Skolecentret, HTK.

Skolen ville gerne have fokus på de såkaldte '21 Century Learning Skills' - som handler om at lære naturvidenskab, teknologi og virkelighedsnære projekter på en ny og udviklende måde, som passer til fremtiden. Men hvad tænker nutidens lærere?

Vi har interviewet to lærere på Charlotteskolen, Özlem og Lone, og vi har spurgt dem om, hvad de synes om Nærhedens skoleprojekt, og om de vil arbejde på den nye skole.

Özlem har selv gået på skolen, og er nu selv lærer og fastansat. Hun glæder sig til at se skolen og synes, at det er et 'fedt projekt de har gang i'. Hun tror, at det bliver lidt af et problem, når de to skoler skal flytte sammen.

- Det er to helt forskellige skoler, der skal flytte sammen, det kan være nemt nok for eleverne, men lærerne kan have svært ved at arbejde sammen. Plus der kommer nogle helt nye elever, der flytter til Nærheden, som skal gå på skolen, siger Özlem.

Lone har været lærer i 35 år, og stopper derfor inden den nye skole er færdig. Men hvis hun ikke var stoppet, ville hun helt klart gerne have været lærer på den nye skole.

- Den kan blive spændende, siger Lone, der også mener, at der kan opstå vanskeligheder for lærernes samarbejde, fordi de er så forskellige.

Hun tror dog også, at der bliver mange gode ting ved skolen som for eksempel det, at den bliver indrettet efter det, som man skal lære.

Hvad synes børnene om den nye skole?

I alt otte elever fra 1.b og 4.a på Charlotteskolen er enige om, at de glæder sig til den nye skole.

Eleverne fra 1.b vil gerne have trampoliner og en kæmpe fodboldbane. Eleverne fra 4.a ville gerne have en festsal og en stor svømmehal. Alle otte vil gerne gå på skolen for at se den og få nye venner.

De vil gerne møde de andre nye elever og de håber, den bliver bedre end Charlotteskolen, som de siger, er gammel og brugt.

- Jeg elsker at lege med Lego, fortæller en pige fra 1.b.

Eleverne kommer til at savne Charlotteskolen, fordi de kender dem, der er på skolen, men ligesom de andre, glæder de sig også meget til at se den nye skole.

Det er det samme for lærerne. De glæder sig også, men de er lidt bekymrede for samarbejdet - for fremtiden er i nærheden, og den skal bygges af legoklodser.