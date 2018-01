Bliver drenge og piger behandlet lige i skolen, spørger tre piger fra 8. klasse fra Charlotteskolen i Hedehusene. Foto: Martin Rosenkreutz

Agerposten: Bulderbasser og pigekonflikter

Taastrup - 03. januar 2018 kl. 16:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skrevet af Mahdia Asefi, Marie Bredsdorff og Julie Ellebo Nielsen, der går i 8. klasse på Charlotteskolen i Hedehusene til Agerposten TEEN.

Drenge er bulderbasser, mens piger skaber konflikter?

Forskellen på kønsligestilling i skolen i dag og for 70 år siden er ikke så stor, som man skulle tro.

Hvorvidt magten i klasselokalet går til drengene eller pigerne, er der debat om. Mange lærere mener, at de behandler deres elever ens, men nogle elever mener det modsatte.

I dag har drenge og piger lige muligheder, kan det samme og arbejder sammen på tværs af køn. Men, det har ikke altid været sådan.

Vi har været på Baldersbo Plejecenter og snakket med beboerne om, hvordan de blev behandlet, da de gik i skole. På trods af deres svage demens kunne man godt høre på dem, at drenge og piger ikke havde så meget med hinanden at gøre. Som pensionisten Kirsten på 81 år forklarede det: 'Pigerne sjippede og legede med hinkeruder, mens drengene spillede bold og sloges.' Hendes medbeboer Vinnie sagde, at på hendes skole var de delt op i drenge - og pigehold. Hun tænkte ikke meget over det dengang, da det bare var sådan det var. Som Gudrun på 97 år tilføjede: 'Pigerne og drengene legede ikke sammen, sådan var det bare.'

Hvad mener lærerne? Vi snakkede med vores idrætslærer Dennis Fauerby, som udtalte sig om sin måde at være på overfor kønnene.

Han prøver alt, hvad han kan - at behandle begge køn ens, men er dog bange for, at han har nogle ubevidste fordomme. Han mener, at alle skal have lige muligheder, og at alle skal nå det samme mål, på hver sin måde. Han prøver at være fordomsfri, når han møder nye elever. Ud fra hans erfaring som idrætslærer sagde han, at han har observeret at drengene fokuserer mere på at vinde, og er derfor også dårligere tabere.

Dansklæreren Lisa Fogh mener dog, at pigerne ofte er mere dedikerede end drengene, og der er højre forventninger til pigerne. Hendes erfaring med piger er, at de generelt har et lavere selvværd end drenge. Hun synes, at konflikter varer længere hos piger end hos drenge. Hun nævnte, at efter en eksamen føler de fleste piger, at de klarer sig værre end de faktisk gør, hvorimod drenge tit har det modsat. Hun fortalte os også, at der er flere kvindelige lærere, når det kommer til dansk og kreative fag, men i fysik og idræt er der flere mandlige. Der kommer dog flere og flere lærere der underviser i de fag, der normalt har været forbeholdt det andet køn. Begge lærere, vi har snakket med, føler selv, at de behandler alle elever med lige stor respekt.

Hvordan har eleverne det? Vi snakkede med nogle elever fra 8. årgang, der føler at den samme lærer, hurtigere bliver sur på drengene frem for pigerne.

Med denne mening snakkede vi med læreren for at finde ud af, om det er noget, som hun selv har lagt mærke til. Hun mener, at hun prøver at behandle både drenge og piger som mennesker og se bort fra deres køn. Hun sagde, at der dog er fordomme, som er svære at komme af med, og alle nok har. En fordom som læreren nævnte er, at 'drengene er bulderbasser, mens pigerne laver konflikter,' men hun mener, at det selvfølgelig ikke passer til alle. Hun fortalte, at pigerne arbejder hårdest, mens drengene udfordrer hende mere, og det kan være derfor, at hun er lidt hårdere ved dem. Hun tilføjede dog, at hun også er kærlig ved drengene og prøver at give dem længere snor.

Det virker som om, der stadig er lidt forskel på køn, i hvert fald hos de elever vi snakkede med, men alle de lærere vi spurgte, mener, at køn ikke spiller nogen stor rolle i forhold undervisningen. Er det noget vi selv kan ændre, eller ligger ansvaret hos lærerne?

