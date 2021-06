Dramaskolen (billedet), Musikskolen og Billedskolen i Høje-Taastrup havde ansøgt om at få penge til en reduktion i prisen for eleverne. Her er det et billede af dramskolens sommercamp sidste år, hvor der var fokus på dans. Foto: Jørgen. C. Jørgensen

Afviser tilskud: Vil ikke prioritere kommunale tilbud frem for frivillige foreninger

Taastrup - 10. juni 2021 kl. 16:05 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Mange har været ramt af corona.

Og det gælder også Høje-Taastrup Kommunes kulturelle skoler: Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen.

De har derfor ansøgt om at få bevilliget i alt 190.000 kroner, svarende til 25 procent, til at reducere prisen for elevernes deltagelse.

Men det har et enigt byråd sagt nej til, selvom administrationen foreslog, at man nikkede ja.

- Var ikke klar til at hive penge op af kassen, og vi synes det var svært, så ikke også at kigge på det frivillige foreningsliv og deres udfordringer i forhold til kontingenter. Vi vil ikke gøre noget, der gavner de kommunale tilbud mere, hvis det så går ud over foreningslivet. Derfor får de ikke 190.000 til at nedsætte kontingenterne, siger Merete Scheelsbeck (K), der indtil 1. juni var formand for fritids- og kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune, men nu er på barsel.

- Corona har påvirket os alle og også foreningslivet, og derfor har vi bedt om et notat, der beskriver konsekvenserne af corona for foreningslivet, herunder også de tre skoler. Og så må det blive en del af budgetforhandlingerne om der er noget, der kan ændres. Men corona har været dyr for alle, så vi vil ikke love noget nu og her, siger Merete Scheelsbeck.

Fakta: Takster i 2021/22 Her ses taksterne på Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen i 2021/22



Grundskole: 2400 kr.



Instrumental elever: 4600 kr.



Instrumental elever o/25 år: 5.750 kr.



Kor: 120 kr.



Orkestertilbud og samspil uden soloinstrumentalundervisning: 1400 kr.



Enkelte eksisterende samspilsgrupper: 2400 kr.



Instrumentleje pr. sæson: 110 kr.



Dramaskolen: 1648 kr.



Billedskolen: 1466 kr.



Kilde: Høje-Taastrup Kommune

Hun forstår dog godt, at skolerne har ansøgt om det.

- Der er god grund til det, for de er ramt af at de har færre medlemmer, siger Merete Scheelsbeck.

Under lup Taksterne for, hvad det koster at gå på de tre skole har også været under lup i dette forår. Hvert år skal taksterne godkendes af politikerne, og i fritid- og kulturudvalget har man undret sig lidt over nogle foreslåede kontingentstigninger på især musikskolen.

Men efter at have holdt møder med skolerne, har udvalget godkendt forslagene.

- Kultskolernes ledere gav nogle gode forklaringer. De har haft et stort medlemstab, så medlemstallet skal lige oparbejdes igen, så en stigning er nødvendig for, at det hænger sammen. De har brug for pengene for fortsat at kunne arbejde på det gode sammenhold, siger Marjan Ganjjou (K), der er fungerende formand for udvalget, mens Merete Scheelsbeck er på barsel.

De nye takster betyder blandt andet at det i sæsonen 2021/22 vil koster 4600 at være instrumental-elev under 25 år mod 4400 i denne sæson, mens det for de ældre nu vil koste 5750 kroner mod 5500 kroner i denne sæson. Derudover er prisen for at være en del af et kor steget fra 100 kroner til 120 kroner.

Taksterne på billedskolen og dramaskolen er pris- og lønfremskrevet i forhold til denne sæson.

Antallet af elever på musikskolen er blandt andet faldet fra 348 i 2020 til 315 i 2021. I 2018 var der 399 elever.

Der er tilmeldingsfrist for fag på musikskolen den 13. juni.

