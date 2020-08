Aftenvandring i mosen: Skal du med?

Igen i år inviterer Gangforeningen Taaspidserne alle gangglade til at vandre en dejlig aftentur i Vallensbæk Mose.

Der er to førte ture med hver sin turleder. Begge ture starter klokken 18:30, og man følges ad på turen, som ikke er opmærket. Turene er henholdsvis 7 og 12 kilometer, og føres med en ganghastighed på henholdsvis 5 km og 5½ km i timen.

Det koster 20 kroner at deltage. For børn under 12 år, er det gratis. Der er ingen forhåndstilmelding - man møder bare op, hvis man vil gå med.