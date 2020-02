Se billedserie Sådan ser en foreløbig illustration af det kommende Børne- og Kulturhus i Taastrupgaard ud. Hvordan huset endeligt skal udformes er endnu ikke besluttet. Illustration: Christensen & Co Arkitekter og Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

Aftale underskrevet: De skal bygge nyt børne- og kulturhus

Taastrup - 24. februar 2020

Et kulturfyrtårn, der kan være med til at sikre, at læring, kreativitet og kultur kan gå hånd i hånd.

Sådan lyder ambitionen for det kommende børne- og kulturhus, der skal bygges i Taastrupgaard.

Og nu har et enigt bedømmelsesudvalg - bestående af politikere fra byrådet - besluttet at C.C. Contractors A/S har leveret det bedste bud på, hvordan den ambition opføres i sten og træ.

- Det nye børne- og kulturhus er - ud over at være en helt ny og super moderne folkeskole og daginstitution - også en stor investering i kulturlivet i vores kommune. Huset skal være et kulturelt knudepunkt, hvor man i fællesskab skaber tværgående kulturtilbud, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Detaljer skal på plads Kontrakten mellem Høje-Taastrup Kommune og C.C. Contractors A/S om det nye børne- og kulturhus blev underskrevet mandag den 24. februar 2020 på Høje-Taastrup Rådhus.

Nu går et mere detaljeret arbejde i gang med at besvare spørgsmålene: Hvordan kan huset imødekomme visionen? Og hvordan folder vi brugen af huset ud, således det sikres, at alle parter - Musikskolen, Dramaskolen, Billedskolen, folkeskolen og daginstitutionen kan sprudle og udvikle sig i de nye rammer?

- Jeg glæder mig til, at huset står klart. Og jeg vil de kommende måneder spændt følge med i, hvordan indholdet i huset tager form, siger Michael Ziegler.

- En spændende opgave Også C.C. Contractors A/S er glade for det netop indgåede samarbejde.

- Vi synes, det er en utrolig spændende opgave og er utroligt glade for, at vi har vundet. Det er altid dejligt at være med til at skabe rammerne for fremtiden, ikke mindst med et projekt der er så visionært, siger Jørn From, direktør C.C. Contractors A/S.

Det nye børne- og kulturhus er et delelement i, hvordan Taastrupgaard skal byfornyes, og byggeriet vil gå i gang i slutningen af oktober 2020.

Ifølge planen står det nye børne- og kulturhus klar medio 2022, så det er parat til at tage imod børn til daginstitutionen, skolebørn og brugere af kulturskolerne derfra.