Aftale på plads: OL-svømmere skal træne permanent i Taastrup

- Jeg er rigtig stolt af, at vi har landet en aftale med Dansk Svømmeunion og Team Danmark om at danne ramme for deres forberedelser frem mod OL. Dels er det en stor ære dagligt at huse nogle af de allerbedste svømmere i verden her i vores svømmehal. Dels er NTC en god kunde i svømmehallen - Team Danmark betaler for leje af hallen, og disse indtægter indgår i driften af Taastrup Svømmehal og kommer hallens øvrige brugere til gode. Samtidig glæder jeg mig over, at det er lykkedes at lave en aftale med NTC, hvor de primært har fået træningstider, hvor der var ledig kapacitet i hallen, siger han.