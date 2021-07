Se billedserie Charlottekvarteret står foran en mulig udvikling. Her er det tre beboere Birgit Larsen, Stig Smirnov og Hacer Yildirim, der blev interviewet ved en tidligere lejlighed. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Aftale indgået: Kan føre til nye boliger på grønne områder

Taastrup - 25. juli 2021 kl. 11:36 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Der kan være ændringer på vej i den vestlige del af kommunen.

Et flertal i byrådet bestående af alle partier undtagen Enhedslisten har nikket ja til at indgå en såkaldt tryghedsaftale for udviklingen af Charlottekvarteret.

Området er ikke omfattet af »ghetto-lovgivningen«, og der er derfor ikke krav om en omfattende udviklingsplan, som tilfældet er for Taastrupgaard og Gadehavegård, hvor der blandt andet skal nedrives flere hundrede boliger.

Men Charlottekvarteret kan også få gavn af forandringer, og med tryghedsaftalen sætter man nogle rammer for, hvordan udviklingen kan komme til at foregå.

DFB og VIBO, der er de to almene boligselskaber i området, samt Høje-Taastrup Kommune har allerede indgået et samarbejde om en plan for området, som kan igangsættes. Tryghedsplanen handler så om, hvilke aftaler der gælder, hvis man vælger at gå videre med udviklingspotentialerne, som blandt andet indebærer grønne områder, en bedre og tryg sammenhæng med Hedehusene og Nærheden og aktivitetsmuligheder. Artiklen fortsætter efter billedet.

Charlotteager er ikke længere på den såkaldte ghettoliste, men der er stadig behov for en udvikling af området. Foto: Stina Felby Egerup

Ingen tvinges ud Tryghedsaftalen giver blandt andet mulighed for, at der bygges flere boliger i området, ligesom det er muligt, at der frasælges boliger. Men ingen vil tvinges ud af deres bolig.

»Såfremt DFB sælger boliger, vil DFB få mulighed for etablering af et tilsvarende antal nye almene boliger et andet sted i Hedehusene, med ny kommunal grundkapital. I forbindelse med salg skal ingen beboere tvinges til at flytte og beboernes ønsker forhold til at få tilbudt en anden bolig skal så vidt muligt imødekommes,« lyder det i aftalen.

Planen indebærer også en mulig nedrivning af Charlotteskolen og opførelse af et bevægelseshus ved Hedehushallen.

Men der er ikke taget endelig politisk beslutning, om skolen skal nedrives.

Bliver der frasolgt arealer til byggeri af boliger, er det planen, at der etableres nye rekreative områder.

Borgerne skal høres Den politiske sag hører til i socialudvalget, og her er formand Esat Sentürk (R) glad for være med til at føre planerne for området ud i livet.

- Det motiverer mig at være en del af det. Beboerne har selv ønsket en variation i boligtyper, og det er der mulighed for med planen. Hvis borgerne i et område ønsker forandring, så skal kommunen støtte op om det. Det er vigtigst, at borgerne bliver hørt, lyder det fra formanden.

I Charlottekvarteret har der længe været problemer med bilparkering, og der holder biler parkeret uhensigtsmæssigt.

- Alle vil gerne gøre noget ved det, men parterne kan ikke blive enige om en løsning. Det er nu en del af den politiske beslutning, at der skal arbejdes på at opnå enighed om at løse problemerne, fortæller Esat Sentürk.

Emil Viskum fra Enhedslisten stemte imod den samlede plan. Blandt andet fordi det kan ske, at der bliver bygget på de grønne områder.

- Jeg synes ikke, det vil gøre Charlottekvarteret mere attraktivt, at man tager de grønne områder og begynder at overbebygge dem. Det er en stor værdi for området, at man har de her grønne områder. Det vil være forkert at bebygge de sidste grønne arealer med boliger. Beboerne får heldigvis lov at forholde sig til planen selv, og jeg tror de vil stemme de fleste delelementer ned, men det vil tiden jo vise, sagde Emil Viskum, da sagen blev behandlet af byrådet.

