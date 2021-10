Afslag: Derfor kan erhvervsbygning ikke laves om til boliger

En erhvervsejendom på Marievej er ikke egnet til boligformål. Sådan er budskabet fra plan- og miljøudvalget i Høje-Taastrup til ejeren af den pågældende bygning. Udvalget har på sit seneste møde besluttet at afvise ejerens anmodning om at ændre anvendelsen af bygningen fra erhverv til boligformål.

Derudover er en del af begrundelsen, at et eventuelt udeareal ikke vil være muligt at etablere på sydsiden af bygningen, fordi den side af bygningen ligger helt op til selve Marievej, og det betyder, at et udeareal vil være nødt til at blive placeret mod nord på skyggesiden af bygningen i støjretningen mod jernbanen.