Den traditionsrige Foreningsprisfest er aflyst. Den skulle være afholdet 25. september.

Aflyst

Taastrup - 18. september 2020

Endnu et offer for coronavirussens hærgen ser dagens lys.

Den traditionsrige Foreningsprisfest er nu definitivt aflyst.

Den skulle være afholdt fredag den 25. september i Taastrup Teater og & Musikhus samtidig med det landsdækkende arrangement Frivillig Fredag, men på grund af stigende smittetal har Høje-Taastrup Kommune valgt at aflyse.

- Det er af forsigtighedsmæssige årsager, at vi aflyset og på grund af den stigende smitte. At samle 200 mennesker til foreningsprisfest er for risikabelt, selvom retningslinjerne, som de er nu, egentlig gør, at vi godt kunne holde fest, siger Anders Christensen, centerchef i fritid og Kultur på Høje-Taastrup Kommune.

Til Foreningsprisfesten skulle der være uddelt tre priser: Foreningsprisen, Hædersprisen og Unglederprisen.

De nominerede til Foreningsprisen og Unglederpriser er offentliggjort, men vinderne må altså vente med at blive kåret.

- Vi håbe - og det kan godt være, at det er for optimistisk - at vi kan afholde det senere på året. Og så vil vi overveje, hvordan vi kan gøre det. Frivillig Fredag er definitivt droppet, men vi vil gerne holde et arrangement for foreningerne og markere dem, siger Anders Christensen og fortsætter.

- Beslutningen blev taget i går (torsdag, red.), så vi har ikke noget konkret om, hvad vi gør. De her smittetal går kun en vej, og det er op. Hvis det for eksempel ser anderledes ud om fire uger, så vi må se på det der. Men vi er heldigvis kureret for at være for optimistiske, siger Anders Christensen.

De fem nominerede til Foreningsprisen er Fløng Kondi, Taastrup Fægteklub, Broen Høje-Taastrup, DDS Balder-Hedehusene Gruppe og de frivillige i Café Paraplyen i Taastrup. Det er Høje-Taastrup Kommune der uddeler Foreningsprisen i samarbejde med Danske Bank i Taastrup, der sponserer priserne på henholdsvis 25.000 kroner til førstepladsen, 10.000 kroner til andenpladsen og 5000 kroner til tredjepladsen. De tre nominerede til Unglederprisen er Thea Vestskov-Møller, Fløng Hedehusene Håndbold 90, Amanda Lundquist, Seijo og Emilia Høffer, Swim Team Taastrup.