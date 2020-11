Der bliver ikke samlet en masse mennesker på Domhustorvet i Taastrup for at se juletræet blive tændt. Her er det en tidligere juletræstænding. Foto: Kasper Ellesøe

Aflyst: Juletræstændingen er droppet efter opkald fra politiet

- Den er fuldstændig aflyst. Når vi har reklameret for det, så opfattes det som et event, hvor det forventes, at der kommer mange mennesker, og der gælder reglerne om forsamling, og at vi kun må være 10 personer. Også selvom der har stået, at vi har opfordret folk til at blive hjemme, siger Tina Pihl.