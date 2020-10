Her ses bestyrelsen i Visens Venner Taastrup. Bagerst fra venstre: Ingrid Arlnæs, Steen Vigholt, Jan Jørgensen og Bent Andersen. Forrest fra venstre: Helle Jensen, Ulla Olsen, Karen Kjær, Ruth Kristensen og Rene Wiinblad.

Aflyser generalforsamling og arrangement

Denne gang er det Visens Venner i Taastrup, der har besluttet at aflyse den allerede udskudte generalforsamling, der skulle være afholdt i foråret.

- Bestyrelsen for Visens Venner Taastrup har vurderet, at det ikke er en god ide at afholde generalforsamling grundet Covid-19-situationen, og bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde og fortsætter arbejdet uforandret frem til næste generalforsamling i april 2021, lyder det fra formand Bent Andersen.