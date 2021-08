Se billedserie Der ventes med at træffe en permanent om klubtilbuddet i Taastrupgaard. Nedlukningen på grund af corona betyder, at man ikke har erfaringer nok for, hvordan det midlertidige tilbud har været. Foto: Allan Nørregaard

Afklaring udskydes: Midlertidigt tilbud til unge fortsætter

Taastrup - 16. august 2021 kl. 19:10 Af Kasper Ellesøe

I januar 2020 blev det besluttet, at man ville lukke Ungecaféen i Taastrupgaard og i stede tilbyde noget andet til de unge mennesker, der kom i caféen.

Det blev til et såkaldt matrikelløst tilbud for de unge mennesker over 18, der ellers kom i caféen.

De yngste i caféen skulle flyttes til Klubben i Centrum i Gadehavegård, og det skulle senere evalueres, hvor mange unge det var lykkedes at få rykket derover, for at kunne tage beslutning om en afklaring af klubtilbuddet for unge mellem 14 og 18 år i Taastrupgaard.

Men så kom corona, og den beslutning er nu er udskudt.

- Vi træffer beslutningen senere, for der har ikke været normale tilstande på grund af corona. Samtidig er der fortsat ro i Taastrupgaard, og derfor venter vi, siger Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget.

I udvalget har politikerne nu besluttet, at man ført træffer et valg om en fremtidig placering af klubtilbuddet om et år, og samtidig skal unge mellem 14 og 18 år, der bor i Taastrupgaard fortsat være tilknyttet Klubben i Centrum.

Fordele og ulemper Grundet nedlukningen har det været svært for administrationen at skaffe erfaringer, og det betyder, at man har ønsket længere tid til at kunne træffe den rigtige beslutning.

Der er dog flere fordele ved, at de unge fra Taastrupgaard, går i Klubben i Centrum.

Mange af dem går på Ole Rømer-Skolens afdeling Gadehaven, som ligger ved siden af klubben. Den korte afstand, og det at en del af klubbens personale har sin daglige gang på skolen, er en fordel.

Samtidig er det en god mulighed for at blande unge fra de to områder. Det mener også politiet, fordi de derfor mulighed for at være med til at skabe sunde fællesskaber på tværs af områderne, og det kan mindske eventuelle konflikter mellem unge i de to områder.

Nogle af ulemperne, man har trods manglende erfaringer, er, at Klubben i Centrum ligger relativt tæt på Høje Taastrup Station, og nogle unge har tendens til at bevæge sig mod stationen, når de keder sig om aftenen. Det er et problem, der jævnligt ses, og der er fokus på udfordringen fra personalet i klubben.