Afholdt politiker død: - Den glæde du skabte, kan verden ikke tage fra os

”Det er forfærdeligt sørgeligt at have mistet ham, men også godt, at han fik fred. Den sidste tid har ikke været nem for ham, men han magtede dog stadig at finde små og store glimt af glæde. Verden har mistet et stort og dejligt menneske. Han kæmpede for, hvad han mente var rigtigt og har gjort en stor indsats; både i det store billede og på individplan for de mange, han hjalp som bisidder og partsrepræsentant”, skriver hans kone, Jette Poder, på Facebook.

Han var uddannet fritidspædagog og begyndte også at interessere sig for fagforeningspolitik. Han kom i BUPL's ledelse og forhandlede i en årrække overenskomster hjem med kommunerne.

Politik har været en rød tråd gennem hele Ole Hyldahls liv, men ikke kun i form af partipolitik. Først i DKP, hvor han blandt andet var på Leninskolen, men på et tidspunkt blev det for meget.

Ole Hyldahl som mange kender ham: Med et stort smil på læben, klar til at sprede glæde hos børn og barnlige sjæle på Callisto Festival. Foto: Privat

Forbillede og ildsjæl

Ole Hyldahl blev valgt til byrådet i 2013, men i 2016 havde han et par måneders sygeorlov på grund af en hjerneblødning. Han vendte dog tilbage og sad på sin post indtil august 2018, hvor han måtte tage endnu sygeorlov på grund af en hjerneblødning. Emil Viskum overtog hans post, først midlertidigt, men senere permanent, da Ole Hyldahl måtte trække sig helt fra byrådsarbejdet.

Emil Viskum har kun rosende ord tilovers for sin forgænger.

”Ole var min forgænger i byrådet i Høje Taastrup, men han var også et forbillede og en ildsjæl med et kæmpe hjerte, som bankede for de, som havde brug for hjælp. Ole var typen, man kunne ringe til kl. 4 om natten, hvis man havde brug for hjælp, og han ville med det samme stå ud af sin seng for at kæmpe for dig og retfærdigheden”, skriver Emil Viskum på sin facebook-side og fortsætter:

”Nu kommer Ole ikke til at stå ud af sengen mere, og det gør ondt helt inde inderst i hjertet. Både os i Enhedslisten, de mange borgere, som Ole har hjulpet, og ikke mindst mig selv kommer til at savne Ole helt vildt, og vi vil huske Ole for den store forskel, han gjorde i vores liv.”

Ole Hyldahl arbejdede også i mange år som frivillig bisidder, hvor han hjalp borgere, der var på kant med systemet.

- Ole har som bisidder hjulpet mange til førtidspension og erstatning for fejlbehandling. Ole er kendt for dette arbejde i vide kredse og har hjulpet både i Høje- Taastrup, København, Albertslund, Roskilde og Holbæk mv. Det er alt sammen sket samtidig med, at han både har været byrådsmedlem, handicaphjælper og alt muligt andet. Ole besidder en utrolig arbejdsindsats, og han svigter aldrig, fortalte Jan Simon Petersen, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten i Høje-Taastrup, tidligere om Ole Hyldahl.