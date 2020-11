Se billedserie I Hedehusene kommer hele området syd for motorvejen og nord for jernbanen til at høre til Fløng Skoles distrikt fra næste skoleår.

Send til din ven. X Artiklen: Afgjort: Skoler får nye distrikter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afgjort: Skoler får nye distrikter

Taastrup - 18. november 2020 kl. 15:49 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Fra næste skoleår kommer der nye distrikter for en lang række skoler i Høje-Taastrup Kommune.

Til gengæld lover politikerne, at det er sidste gang i mange år, at de piller ved skoledistrikterne.

- Det er vigtigt, at vi fortæller medarbejdere, ledelse og ikke mindst forældre og elever, at nu rører vi ikke ved de skoledistrikter i en lang årerække. Der skal være ro derude lokalt, så forældre ved, hvor deres børn hører til, og medarbejderne ved hvilken skole, de skal arbejde på, sagde Thomas Bak (S) på tirsdagens byrådsmøde, hvor de nye distrikter blev vedtaget af et enigt byråd.

Skolerne i vest For skolerne i den vestlige del af kommunen betyder beslutningen, at Fløng Skole får udvidet sit skoledistrikt, så det fremover også dækker området mellem motorvejen og jernbanen. Nogle elever fra området går allerede på Fløng Skole, og med beslutningen skabes der yderligere plads til nye elever i Læringshus Nærhedens distrikt, hvilket prognoserne siger, at der bliver behov for i fremtiden.

Fra næste skoleår flytter specialsporet samt modtageklasserne også til Fløng Skole. I flere høringssvar blev der stillet spørgsmål til, om der er plads nok på skolen til de ekstra elever, men administrationen understreger, at der er igangsat en proces for at sikre den rette plads og indretning til de nye funktioner på Fløng Skole. Der kan således blive tale om ombygning eller udvidelse af skolen i fremtiden.

Sidste ændring bliver, at der reserveres plads til tilflyttere i Fløng Skoles skoledistrikt fra plads nummer 21-28 gældende fra næste skoleår. Det betyder, at skolen ikke vil kunne optage elever fra andre skoledistrikter i de pladser, og de kan således risikere at stå tomme. Ændringen skal sikre, at der er nok plads til nytilflyttede elever inden for rammen af Fløng Skoles to spor.

Skolerne i øst For skolerne i den østlige del af kommunen gælder, at Torstorp Skole skal overgive en del af sit skoledistrikt til Ole Rømer-Skolen, afdeling Gadehave. Det er området ved Kraghave og en stor del af Høje Taastrup C, herunder alle de nye boliger, der kommer i området. Med til Ole Rømer-Skolen, afdeling Gadehave kommer også til at høre de fremtidige boliger, der efter planen skal bygges på grunden, hvor rådhuset ligger i dag.

En række høringssvar har i den forbindelse udtrykt bekymring for, om man dermed udtynder Torstorp Skole, så der ikke i fremtiden vil være nok elever til tre spor. Ifølge administrationen viser prognoserne dog, at det ikke vil være tilfældet. Det understreges også, at skolens NEST-klasser vil kunne fortsætte og udbygges.

Skal give tryghed Der sker ikke nogen ændringer i forhold til Borgerskolens, Mølleholmskolens, Reerslev Skoles og Sengeløse Skoles distrikter.

- Vi giver tryghed og sikkerhed for forældrene i nogle af de velfungerende folkeskoler, vi har liggende i Høje-Taastrup Kommune i Taastrup-delen. Her bliver der sikkerhed for, hvordan skoledistriktet er. Og så giver vi den skole, som består af to underafdelinger, som på forskellige områder måske kan præstere bedre på sigt, den giver vi nogle ekstra områder, der kan være med til at styrke elevgrundlaget. På den måde vinder vi både i forhold til de traditionelle skoler, vi har i den gamle Taastrup-del, og vi vinder i forhold til en modig beslutning i forhold til at udvide Ole Rømer-Skolens distrikt, sagde Kurt Scheelsbeck (K).

relaterede artikler

Parti blev stemt ned: Ville opsplitte skole 04. september 2020 kl. 05:27

Ændringer på vej: Skoledistrikter skal laves om 03. september 2020 kl. 19:05

Politikere skal løse skoleudfordringer: Nye skoledistrikter på vej 26. maj 2020 kl. 05:52