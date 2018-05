Affaldssortering: Borgerne skal med på råd

»Og her er Facebook-gruppen et forsøg på at inddrage vores borgere på en anderledes måde end vi har for vane. Jo flere der kommer med input jo bedre bliver det,« lyder det.

Han bakkes op af Jan Kjær (SF), som ydermere understreger, at eksempelvis plastaffald i stigende omfang udgør en miljøbelastning samt en potentiel risiko for vores drikkevand, så det kan kun gå for langsomt med at komme i gang.

»Vi skal genanvende meget mere, og her er det helt afgørende at sortere i vådt og tørt, hvis vi skal have en optimal genanvendelse,« siger Knud Anker Iversen (AL) og forsætter. »Men vi synes også, at det kunne være spændende at have et mere bredt perspektiv på affaldssortering og ikke blot tænke i affaldssortering, men også i nye innovative initiativer i forhold til genanvendelse og bæredygtighed. Her håber vi, at borgerne vil kunne hjælpe os,« siger han.