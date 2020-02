Der er masser af byggeaffald i Nærheden på grund af de mange byggerier, men den seneste tids hårde blæst har gjort det svært at holde affaldet på byggepladserne. Men der er fokus på problemet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Affaldet flyder: Vinden giver problemer for byggefolk

Det er ikke altid et lige kønt syn, der for tiden møder de lokale borgere, når de bevæger sig rundt i den nye bydel Nærheden i Hedehusene.

De mange igangværende byggerier medfører nemlig en hel masse byggeaffald, men den seneste tids voldsomme regn og blæsevejr har skabt udfordringer for entreprenørerne med at holde styr på alt affaldet.

- Den seneste tids stærke blæst medfører, at der er fløjet noget emballage og lette byggematerialer rundt i området, erkender Ole Møller, der er direktør for NærHeden P/S, der står for at holde snor i udviklingen af Nærheden.

For eksempel har de private bygherrer sammen med NærHeden en fast ordning om at deles om betalingen for, at NærHedens entreprenør flere gange dagligt fejer vejene for jord og andet skidt.