Affald har værdi: Bliv klogere på genbrug

Hvad der er affald for den ene, kan være en nyttig ressource for en anden.

De har allieret sig med Nana Winkler, der er specialkonsulent i Dansk Affaldsforening. Hun har overblik over, hvad der sker på genbrugsområdet i Danmark og vil på mødet fortælle om de forskellige måder, man rundt i landet arbejder med at styrke genbruget fra kommunernes genbrugspladser.

- Vi håber på at kunne blive inspireret til at gøre vores genbrugsplads i Høje-Taastrup bedre og glæder os meget til at høre, Nana Winkler vil kunne fortælle, siger Irina Bjørnø.