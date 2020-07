Af sted til Jylland: På tur til to "bjergkæder" og en snert af panik

Marc Nybro Ankerstjerne fra Høje Taastrup skulle have været på sommerferie på Madeira. Den blev aflyst på grund af corona-krisen, og derfor holder han og familien ferie i Danmark. Det er en drøm, han har haft i mange år. Fra hvert sted, familien kommer, vil han skrive om oplevelserne med håbet om at kunne inspirere andre til at holde ferie i Danmark. Vi er nu en uges tid ind i ferien.

Jeg vågnede klokken 5.20 til solen, der var på vej frem fra skyerne, og fuglesang. Jeg stod lige op og tissede, for så at gå tilbage i soveposen. Hvor jeg faldt i søvn igen.

I nat var det lidt køligt, men vi havde alle sovet godt. Det er også tre gode soveposer, vi har. Det er næsten et must på sådan en tur.

Det er nu en uge siden, at vi kørte på ferie. Der har været blandet vejr. Men sådan er det at holde ferie i Danmark. Hvilket jeg godt kan lide. Jeg er ikke så meget til varme.

Vi kom til et af de højeste punkter, hvor der var udsigt ud over Faaborg.

Vi havde brugt lidt for meget tid om morgenen, så vi måtte tage motorvejen. For i dag skulle vi på bustur med guide gennem Mols bjerge.

Vi gjorde et stop i Skanderborg, for vi skulle have lidt frokost. Det blev dog kun til et hurtigt måltid på McDonald’s, da vi skulle nå at være ved Kalø Slotsruin klokken 13. Vi nåede det heldigvis også.