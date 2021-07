Af sted på sommerferie: Marc og familien har startet deres rundtur i Danmark

Der var mulighed for at lave bål inde i tipien i et bålfad. Brænde kunne købes hos Peter, som havde lavet et lille »service«-sted med køleskab, vand, vask og brænde. Der var både optændingsbrænde og store stykker brænde.

Vi skulle have aftensmad over bål. Det lyder mærkeligt, men jeg havde glædet mig til at lugte af røg fra bål. Jeg holder meget af at lave mad over bål, og denne ret, vi skulle have, var nem at lave. En »one pot pasta«, hvor der skulle kylling, bønner, spinat, krydderier, pasta, vand og madlavningsfløde i. Vi fik sat det over, så det kunne stå og trække.