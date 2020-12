Artiklen: Ærgerlig over ikke at få nærpolitistation til kommunen

Her er det besluttet, at der oprettes 20 lokale politistationer rundt om i landet, men der kommer ikke en lokalstation til Høje-Taastrup Kommune.

- Vi ville da gerne have haft en nærpolitistation til kommunen. For jo mere nærhed til borgerne, jo bedre er det, så det er jeg ærgerlig over, siger borgmester Michael Ziegler (K).

- Med de udfordringer, som vi har her i kommunen, havde det været på sin plads, at vi kunne få et nærpoliti, men sådan tænker alle kommunen nok, og jeg har respekt for, at man har valgt noget andet, siger Michael Ziegler.