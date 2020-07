Se billedserie Denne hjertestarter blev taget ud af sin boks og flyttet over i en sandkasse mandag aften. Nogen har også hevet ledningerne ud af den, og derfor virker den ikke, hvorfor den nu er sendt til repartion. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ærgerlig over hærværk mod hjertestarter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ærgerlig over hærværk mod hjertestarter

Taastrup - 27. juli 2020 kl. 06:02 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge fandt Grundejerforeningen Essex Park i Høje Taastrup ud af, at nogen havde fornøjet sig med at udøve hærværk mod foreningens hjertestarter.

Mandag aften den 20. juli mellem klokken 20 og 22 har en eller flere personer taget hjertestarteren ud af en opbevaringsboks, flyttet hjertestarteren hen i en sandkasse og pillet ledningerne i hjertestarteren ud. Hærværket er meldt til politiet.

Hjertestarteren er af den type, som er 24 timers tilgængelig, og derfor hænger den udvendigt på en bygningsmur på Niebuhr Gade tæt på Halland Boulevard.

Den er velbelyst i mørke, fordi den skal være nem at finde i en akut livstruende situation. Og i de tre år, den har hængt på sin plads, har den været i brug flere gange.

Men det er første gang, at den er blevet taget ned for sjov skyld og at nogen har begået hærværk mod den.

- Jeg synes faktisk, at det er noget værre svineri at opføre sig sådan. En hjertestarter er livsvigtig for dem, der får brug for den, så den skal virke hele tiden, siger Claus Vedel Odgaard, der er formand for Grundejerforeningen Essex Park og desuden fadder for hjertestarteren.

Udover det ærgerlige i at noget så vigtigt som en hjertestarter er ude af funktion, og nu er sendt til reparation hos TrygFonden og snarest muligt er i funktion igen, så har Claus Vedel Odgaard en opfordring.

Hærværket og øjenvidneberetninger kunne nemlig tyde på det, man kan kalde »drengestreger«.

Opfordringen går derfor på, at de voksne i nabolaget til hjertestarteren tager en snak med de mindreårige i området om, hvad man bruger en hjertestarter til, og at det er vigtigt, at en hjertestarter er funktionsdygtig, fordi man aldrig ved, hvornår nogen får brug for den.

- Jeg vil gerne opfordre til, at man taler med sine børn om, at man ikke begår hærværk mod hjertestartere, lyder det fra formanden.