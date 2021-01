Ændrer åbningstider for nyt koncept

For nylig startede bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune op med et nyt »bestil og hent«-koncept, hvor man kan låne og aflevere bøger, selvom bibliotekerne er lukket ned.

Nu ændrer man åbningstiderne mandag, så der er åbent fra 13-17, så folk, der er på arbejde, også kan få mulighed for at benytte sig af biblioteket.

Bibliotekerne oplyser, at man absolut ingen problemer oplever med den nye service, men for at passe på hinanden, genopfriskes her, hvordan det fungerer.