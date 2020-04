Ældre fejrer dronningen: Plejecenter flager og serverer højtbelagt frokost

Her har personalet på afdelingen Anemonehaven i dagens anledning pyntet op med flag, billeder af dronningen, skrevet lykønskninger på ruder og whiteboard. Og så får afdelingens beboere serveret højtbelagt smørrebrød som en festligholdelse af majestætens mærkedag.

At Hendes Majestæt Dronningen i dag fylder 80 år går bestemt ikke ubemærket hen på Henriksdal Plejecenter i Høje-Taastrup.

Som et led i den officielle fejring er beboerne naturligvis også med til at stemme i, når "Danmark synger for Dronningen" foregår på DR1, og der følges med på tv.