Ældre Sagen håber, at Høje-Taastrup Kommune vil følge de nationale retningslinjer og sikre, at ingen ældre er helt alene i julen.

Ældre Sagen: Pas på de ældre på plejecentre

24. december 2020 Af Stina Felby Egerup

Hjælp med at sikre, at beboerne på plejehjemmene og deres pårørende får mulighed for at se hinanden i julen.

Sådan lyder appellen fra Ældre Sagen i et brev, der er sendt til borgmester Michael Ziegler (K) i Høje-Taastrup.

Opfordringen fra Ældre Sagen kommer efter, at der i andre kommuner har været eksempler på plejehjem, der har forbudt besøg juleaften.

- Det har vi ikke hørt om i Høje-Taastrup Kommune, men tingene ændrer sig jo hele tiden. Derfor vil vi gerne være på forkant og sikre, at man ikke kommer til at gå over stregen med hensyn til at isolere beboerne i et forsøg på at beskytte dem, siger Agnete Dollerup fra Ældre Sagen i Høje-Taastrup.

Hun påpeger, at der selvfølgelig skal være nogle restriktioner, og at man skal passe på de ældre, men at man også bliver nødt til at sikre, at de ældre på plejecentrene ikke bliver ensomme.

- Vi er bekymrede for, at ældre kan blive alt for isolerede, for eksempel hvis de ikke har nogen familie. Så risikerer de at sidder mutters alene. Derfor håber vi også, at besøgsvenner måske kan få lov til at besøge de ældre, der ikke har familie, hvis besøgsvennerne altså selv ønsker det, siger Agnete Dollerup og påpeger, at de nuværende restriktioner betyder en forskelsbehandling af de ældre på plejehjem, som derme dikke selv kan bestemme, hvem der skal komme i deres hjem.

Skal kende reglerne I brevet fra Ældre Sagen lyder der derfor en appel om at sikre, at plejehjemsbeboere og deres pårørende får mulighed for at se hinanden i julen, helt som de har ret til.

Konkret har Ældre Sagen anmodet borgmestrene om to ting:

- Sikre, at alle plejehjemsledere i kommunen kender reglerne om, at den nærmeste pårørende altid - også juleaften - må komme på besøg i plejehjemsbeboerens egen bolig, ligesom plejehjemsbeboeren til enhver tid må forlade plejehjemmet og holde jul hjemme hos sin familie (og det uden at skulle i efterfølgende karantæne).

- Sikre, at kommunen oplyser et akut telefonnummer på kommunens hjemmeside, hvor pårørende til en plejehjemsbeboer kan henvende sig i alle juledagene, hvis der opstår tvivl om reglerne ude på plejehjemmet. På den måde kan det sikres, at pårørende altid kan få hjælp, hvis der opstår en situation, hvor plejehjemmet har misforstået reglerne.