Pengebøssen fra Reerslev - her er det forsiden. Foto: Peter Mose Nielsen /Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening

Årsskrift gemmer på flere fine lokalhistorier

Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening har begået sit årsskrift for 2019, der ikke kunne blive fejret som planlagt på Arkivernes Dag den 14. november, fordi arrangementet endte med en aflysning.

Bag årsskriftet står en redaktion bestående af to bestyrelsesmedlemmer fra Høje-Taastrup Lokalhistoriske Forening, Ib Sandahl og Peter Mose Nielsen. Bladet gemmer traditionen tro på en håndfuld historier fra lokalområdet.

En af disse historier fra årsskriftet 2019 går på en indlevering, som Byhistorisk Samling og Arkiv modtog i 2019. Et unikum i form af Reerslev Bylaugs pengebøsse, som kan dateres tilbage til 1764, og fortæller en del af landsbyens historie, fordi den har de daværende gårdejeres initialer som inskription. I artiklen i årsskriftet får man en nøjagtig gennemgang af gårdejerne bag initialerne og det af pengebøssen historie, der er kendt af arkivet.

Her skal blot nævnes, at pengebøssen efter Reerslev Bylaugs ophævelse blev overtaget af Ornelauget, som bestod af 87 mænd. Da dette laug ophørte, blev det bestemt, at pengebøssen skulle opbevares af den ældste mand, der drev sin egen gård i Reerslev.