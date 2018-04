M/S Museet for Søfart i Helsingør er målet for dette års skovtur for pensionister i Høje-Tastrup Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Årets skovtur går til søfartsmuseet

Høje-Taastrup Kommune arrangerer igen i år udflugt for kommunens pensionister, som vil fordele sig over fire dage.

Turen går i år til M/S Museet for Søfart i Helsingør, hvor der serveres en frokost, kaffe og kage. Efter frokosten vil det være muligt at se museet.

Kommunens skovtur foregår følgende dage: Tirsdag den 29. maj, onsdag den 30. maj, onsdag den 13. juni og onsdag den 20. juni (Denne dag er det muligt for kørestolsbrugere at deltage - hjælpere kommer gratis med).

Alle, der modtager folkepension eller førtidspension, indbydes til at deltage i udflugten. Der udbydes 1.000 billetter, som sælges efter først-til-mølle-princippet. Prisen for at være med er 167 kroner per person, som også dækker indgang til museet.

Det er muligt at bestille og betale billet til skovturen fra den 2. maj kl. 10.00 til den 4. maj kl. 13.30 på kommunens hjemmeside. Bestilling sker via www.htk.dk/skovtur . Det er også muligt fra den 2.-4. maj at købe billetter på kommunens biblioteker samt i Borgerservice på rådhuset. Husk at medbringe pensionsbevis eller anden form for legitimation for alle, som du køber billet til.