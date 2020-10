Årets sidste indsamling finder sted

Ren By-aktionsgruppen takker inden længe af for denne sæson.

Torsdag den 15. oktober er årets sidste Ren By-aktionsdag. Den starter klokken 15 i Fløng ved, at friske indsamlere mødes ved REMA 1000.

Klokken 17-18.30 mødes frivillige indsamlere ved Miljø- og EnergiCentret på Høje Taastrup Boulevard 54 for at »gå på skovtur.«

Affaldsindsamlingen vil denne gang blandt andet omfatte et område, som de aldrig har været på før, nemlig de to lunde, der er vest for Essex-park.