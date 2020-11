Der bliver ingen pokalfest i TIK til januar. Det er ikke forsvarligt at samle 400 mennesker til fest, mener bestyrelsen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Årets højdepunkt er aflyst

Taastrup - 12. november 2020

Der var enighed i Taastrup Idræts Klubs bestyrelse, da man på sit seneste møde besluttede, at pokalfesten i januar skal aflyses. En behagelig beslutning var det dog ikke, for festen er et af årets højdepunkter i idrætsforeningen.

- Oprindeligt havde vi tænkt os at træffe en beslutning om pokalfesten på et møde i december, men som tingene ser ud nu, og som situationen er her i Høje-Taastrup, er det ikke forsvarligt at samle 400 mennesker til fest i januar, siger Jeanet Buch, som er sekretær for TIK's bestyrelse og medlem af udvalget, der planlægger pokalfesten.

Jubilæumsfest

Bestyrelsesformand Lars Monberg uddyber:

- Jeg tror ikke, regeringen ville tillade, at vi holdt så stor en fest og det ville være meget, meget svært at gennemføre, med de restriktioner vi har. Men det er ekstra ærgerligt, fordi det skulle have været en jubilæumsfest denne gang. Det ville have været pokalfest nummer 60. Og det er første gang i alle de år, at vi aflyser, siger Lars Monberg.

Der bliver i år heller ikke uddelt pokaler til fremtrædende idrætsudøvere i klubben. Der bliver normalt uddelt tre vandrepriser fra henholdsvis DAGBLADET, Lokalavisen Taastrup og Erhvervsforeningen.

- Der har ikke været ret meget aktivitet her, så derfor ville det også være svært at uddele pokaler, siger Jeanet Buch.

Hun oplyser, at hun har sendt besked ud til hele formandskabet i TIK om aflysningen, og at den triste nyhed også vil blive delt på facebook.

- Samtidig med at vi sender den triste besked ud, kan vi også meddele, at vi glæder os til at holde pokalfest den 29. januar 2022, siger Jeanet Buch.