Årets første Ren By aktion

Her vil der være fokus på det affald, der er omkring IKEA og McDonald's. I den forbindelse har Ren By-initiativet kontaktet IKEA, som vil søge at finde medarbejdere, der kan hjælpe de frivillige affaldsindsamlere.

Det er Miljø- og EnergiCentret, der koordinerer indsatsen og sørger for indsamlingsudstyr. For at sikre at der er tilstrækkeligt udstyr, opfordres man til forlods at tilmelde sig. Det sker ved at skrive til kai@mec-ht.dk.