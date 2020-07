Sådan så skitsen for den nye SuperBrugsen ud, da det blev offentliggjort, at det er den forretning, der åbner i Nærheden.

Åbningstidspunkt nærmer sig: Snart åbner ny dagligvarebutik

At der åbner en ny SuperBrugsen i Nærheden betyder dog også, at den nuværende SuperBrugsen på Vesterkøb i Hedehusene med stor sandsynlighed lukker.

- Det er ikke sandsynligt, som det ser ud nu, at der bliver to SuperBrugser i byen. Hvad der sker med lokalerne, efter vi rykker ud, er endnu ikke afklaret, skriver Jens Juul Nielsen.

Tidligere er det meldt ud, at den nye SuperBrugsen i Nærheden bliver et flagskib på 1750 kvadratmeter med stor åben slagterafdeling, meget økologi og mange måltidsløsninger. Dengang blev det medligt ud, at den forventede åbningsdag ville være i slutningen af 2019.

- Vi glæder os til at betjene kunderne i det nye byområde med et flot, moderne supermarked, hvor man både kan handle ind til konkurrencedygtige priser til hverdag og købe den bedste kvalitet hos faguddannede medarbejdere, når man har behov for det, sagde direktør for SuperBrugsen, Jesper K. Andersen dengang.