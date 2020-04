Se billedserie Apoteker Mads Korsholm åbner et nyt apotek i Taastrup Hovedgade. Han har i forvejen et apotek på Taastrup Torv. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Åbner sit femte apotek i den gamle Irma-butik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbner sit femte apotek i den gamle Irma-butik

Taastrup - 23. april 2020 kl. 15:20 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu et apotek åbner inden længe i Taastrup. I den gamle Irmabutik i den røde bygning på Taastrup Hovedgade, åbner apoteker Mads Korsholm sit femte apotek i hans kæde Roskilde Dom Apotekskoncern. Det er samme koncern, der har apoteket på Taastrup Torv.

- Der er flere kunder, der har ytret ønske om endnu et apotek i Taastrup Hovedgade, og vi har mange kunder som enten kommer i City 2 eller på torvet, som ellers har kortere til hovedgaden, så det er vores indtryk, at der er behov for det. Men det er da lidt usikkert, når det gamle apotek ligger over for, siger Mads Korsholm.

Planen er lige nu - selvom det er lidt usikkert på grund af coronaudbruddet - at det nye apotek åbner 2. juni. Selvom Mads Korsholm også driver et apotek, som kun er omkring 400-500 meter væk, er der ikke planer om at lukke apoteket på Taastrup Torv. Det er der flere grunde til.

- For det første har vi mange trofaste kunder, der kommer der og som er glade for det, og så er det for at vise loyalitet over for torvet og byen, som har oplevet butikslukninger. Og så længe, der er et ønske om et apotek der, så bliver vi der, siger Mads Korsholm.

Folk kender butikken

Det nye apoteks lokale er omkring 500 m2 stort, hvoraf 300 m2 bliver til selve butikken. Og Mads Korsholm er både faldet for beliggenheden og selve lokalet.

- Det er et butikslokale, som folk kender og man ved, hvor er, når man siger, at det er »den gamle Irma-butik«. Og så er lokalets opbygning god, så da lokalet var ledigt slog vi til, siger apotekeren, der også driver to apoteker i Roskilde foruden de snart tre i Høje-Taastrup Kommune.

Ombygningen og indretningen af lokalet skrider planmæssigt frem, og inden for den næste halavanden uge kommer robotten, der skal håndtere medicinen, og bliver installeret. Usikkerheden om apoteket er klar til åbningen den 2. juni bunder i, at leverancer fra udlandet kan være usikre for tiden på grund af coronaudbruddet.