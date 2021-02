Se billedserie Nybolig Skiffard og Simonsen har 1. februar åbnet ny forretning på Vesterkøb i Hedehusene. PR-foto

Åbner ny forretning: Det er som at komme hjem igen

Taastrup - 02. februar 2021 kl. 19:29 Kontakt redaktionen

En ny forretningen har slået dørene på en adresse på Vesterkøb i Hedehusene.

Indehaverne Kennie Simonsen og Ulrik Skiffard åbnede ny Nybolig-forretning på Vesterkøb 21 den 1. februar.

- Det er som at komme hjem igen, siger de to ejendomsmæglere, som i forvejen har en forretning i Taastrup, som ifølge dem selv har været den bedst sælgende forretning i Høje-Taastrup Kommune siden 2015.

Åbningen af forretningen i Hedehusene er et led i Kennie Simonsens og Ulrik Skiffards ambitioner om at hjælpe så mange kunder som muligt tryg videre i deres boligskifte.

Og med makkerparrets tætte tilknytning til Hedehusene er det et naturligt skridt også at drive forretning her.

- Jeg er født i Hedehusene og har arbejdet her som mægler siden 1998, og mine kollegaer har solgt mange boliger i Hedehusene gennem det seneste årti, så vi kommer med et bredt lokalkendskab og en stor motivation for at gøre en forskel for kunderne, siger Kennie Simonsen.

I den nye butik på Vesterkøb kan man blandt andet møde den erfarne ejendomsmægler Louise Tapdrup, som har været mægler i Hedehusene i mange år.

- Med Louise får vi en utrolig afholdt og kompetent mægler, som kender området godt. Og jeg er sikker på, at vi også kommer til at gøre en forskel her i Hedehusene. Det handler nemlig ikke kun om at sælge boliger, vi er der også for kunder, der er har brug for en professionel mægler til at hjælpe dem med at finde den nye bolig, siger Kennie Simonsen.